Збиття російського дрона / © скриншот з відео

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В Одеській області український військовий Станіслав упродовж пів години збив два реактивні ворожі безпілотники. Для 28-річного бійця це стало першим бойовим збиттям, причому одразу з подвійним результатом.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, опублікувавши відео бойової роботи захисника.

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Станіслав служить у 14-й радіотехнічній бригаді імені Богдана Хмельницького Повітряного командування «Південь». Два ворожі безпілотники він знищив за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу.

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До війська чоловік долучився у травні 2022 року. На той момент він уже мав досвід військової служби за контрактом.

У Повітряних силах зазначили, що результативній бойовій роботі передували навчання та системні заняття на тренажерах. Підготовка дала змогу воїну впевнено діяти під час реального бойового завдання.

На оприлюднених кадрах зафіксовано роботу Станіслава, момент знищення ворожого безпілотника та його емоції після успішного ураження цілей.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили оприлюднили відео, на якому винищувач Mirage 2000 збиває реактивний безпілотник із бортової авіаційної гармати.

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