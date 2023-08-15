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На один наш припадає 5 ворожих FPV-дронів: військовий про ситуацію з безпілотниками на фронті

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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На один наш припадає 5 ворожих FPV-дронів: військовий про ситуацію з безпілотниками на фронті

FPV – дрони, які мають пристосування, за допомогою якого оператор бачить картинку з камери дрона за допомогою окулярів, а не з дисплея планшета / Фото: heroesukraine.org

FPV-дрони постійно потрібні нашій армі, адже перевага поки що - на боці ворога.

На передовій на один український безпілотник припадає 5 ворожих FPV-дронів.

Про це заявив командир роти ударних БПЛА "Ахіллес" 26-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"На один наш дрон у противника буде 5 FPV-дронів. Вдається витягувати ситуацію виключно за рахунок мотивації, досвідченності, професіоналізму і розуму особового складу, який може підловити противника, і той ліміт FPV-дронів, який є, застосувати вдало та ефективно", – сказав Федоренко.

Що таке FPV-дрони

Дрони FPV – це безпілотні літальні апарати з і функцією "вид від першої особи" (First Person View), які дозволяють передавати відео в режимі реального часу за допомогою камери, що встановлена в передній частині дрона. Оператор бачить місцевість у спеціальних окулярах, начебто він сидить усередині самого БПЛА, як пілот у літаку.

Як українські військові, так і російські окупанти почали активно використовувати FPV дрони-камікадзе на фронті.

Раніше аеророзвідниця Марія Берлінська розповіла, що РФ почала будувати великі потужності для виготовлення дронів.

Натомість авіаексперт Валерій Романенко запевнив, що Україна теж зробила потужний ривок у виробництві безпілотників.

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Дата публікації
Перегляди
213
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