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На один постріл українських артилеристів припадає шість і більше пострілів армії РФ, але їхня ефективність є низькою

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На один постріл українських артилеристів припадає шість і більше пострілів армії РФ, але їхня ефективність є низькою

Фото: Міністерство оборони України

Російська армія переважає українських захисників в озброєнні. Так, на один постріл українських артилеристів припадає шість і більше пострілів противника.

Однак, як наголосили в Міністерстві оборони, ефективність їхніх пострілів - низька.

Про це 22 червня повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.

"Незважаючи на величезні втрати в особовому складі і техніці окупанти переважають ЗСУ в озброєнні і намагаються перемогти виключно кількістю. На окремих напрямках на один постріл української артилерії припадає шість і більше пострілів ворога. При цьому ефективність дій російських піхотних підрозділів залишається низькою, особливо в умовах міської забудови", - сказав він. 
 
Раніше повідомляли, українські військові успішно знищили артилерійські розрахунки окупантів. Зокрема, відомо, що знищили артилерійські розрахунки загарбників знищили артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

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