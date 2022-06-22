На один постріл українських артилеристів припадає шість і більше пострілів армії РФ, але їхня ефективність є низькою

Російська армія переважає українських захисників в озброєнні. Так, на один постріл українських артилеристів припадає шість і більше пострілів противника.
Однак, як наголосили в Міністерстві оборони, ефективність їхніх пострілів - низька.
Про це 22 червня повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.
"Незважаючи на величезні втрати в особовому складі і техніці окупанти переважають ЗСУ в озброєнні і намагаються перемогти виключно кількістю. На окремих напрямках на один постріл української артилерії припадає шість і більше пострілів ворога. При цьому ефективність дій російських піхотних підрозділів залишається низькою, особливо в умовах міської забудови", - сказав він.
Раніше повідомляли, українські військові успішно знищили артилерійські розрахунки окупантів. Зокрема, відомо, що знищили артилерійські розрахунки загарбників знищили артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
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