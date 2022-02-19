На одній із позицій ООС нардепи та іноземні журналісти потрапили під обстріл бойовиків

На одній із позицій ООС нардепи та іноземні журналісти потрапили під обстріл бойовиків

Інформації про постраждалих наразі немає.

На одній із позицій народні депутати від "Слуги народу" та журналісти іноземних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття.

Про у Telegram-каналі повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"На одній із позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття", - написала вона.

Водночас, чи є постраждалі, Палійчук не уточнила, але опублікувала відео зі сховища, де наразі сховалися народні обранці.

Варто зазначити, що сьогодні, 19 лютого, з візитом у зоні ООС перебувають голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія разом з міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук, очільник Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін, Мар’яна Безугла, а також заступник головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Нагадаємо, останніми днями російські окупаційні війська почали масові обстріли українських позицій на Донбасі із застосуванням важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Тільки за минулу добу бойовики здійснили 74 обстріли по 39 населених пунктах Донецької та Луганської областей та пошкодили 11 житлових будинків.

Станом на 9:00 19 лютого російські окупанти 19 разів порушили режим припинення вогню, 16 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Через обстріли терористів загинув український захисник.

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