На одній з ділянок фронту важко утримувати позиції: деталі від військових

ЗСУ. / © Associated Press

Українські Збройні сили присутні у частині районів Вовчанська Харківської області. Однак, окупанти продовжують лізти по руїнах, в яких важко утримувати позиції.

Про це заявив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі “Еспресо”.

За його словами, на Вовчанському напрямку виникли реальні проблеми. Пов'язані вони з тим, що за роки боїв місто знищено так, що навіть з гори у деяких моментах неможливо побачити сітку вулиць.

"Росіяни там намагаються наступати просто по руїнах, в яких важко утримувати позиції. Заяви ворога про те, що під його контролем все місто, - не є правдою. У частині районів Вовчанська українці також присутні, але ситуація в тому, що інші райони просто зруйновані вщент, і противник по них лізе", - наголосив він.

Трегубов зауважив, що погодні умови, які зараз у регіоні, росіянам трішки допомагають, а ЗСУ заважають.

"У цей період великі тумани, особливо зранку, що не дозволяє активно застосовувати крила, коптери. І за цих умов ворожі малі групи відносно ефективно застосовуються для інфільтрації, тому що їх важко побачити та знищити у kill-зоні. Навіть в окремих випадках росіяни зараз застосовують техніку, бо можуть, але поки це дуже обмежено", - додав він.

Нагадаємо, у ЗСУ попереджали про критичну ситуацію під Лиманом. Українські військові тримають Лиманський напрямок понад два з половиною роки, зараз противник кидає на нього величезну кількість сил, незважаючи на колосальні втрати.

