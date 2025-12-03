ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
2 хв

На одній з ділянок фронту важко утримувати позиції: деталі від військових

У Вовчанську росіяни просуваються просто по руїнах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
ЗСУ.

ЗСУ. / © Associated Press

Українські Збройні сили присутні у частині районів Вовчанська Харківської області. Однак, окупанти продовжують лізти по руїнах, в яких важко утримувати позиції.

Про це заявив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі “Еспресо”.

За його словами, на Вовчанському напрямку виникли реальні проблеми. Пов'язані вони з тим, що за роки боїв місто знищено так, що навіть з гори у деяких моментах неможливо побачити сітку вулиць.

"Росіяни там намагаються наступати просто по руїнах, в яких важко утримувати позиції. Заяви ворога про те, що під його контролем все місто, - не є правдою. У частині районів Вовчанська українці також присутні, але ситуація в тому, що інші райони просто зруйновані вщент, і противник по них лізе", - наголосив він.

Трегубов зауважив, що погодні умови, які зараз у регіоні, росіянам трішки допомагають, а ЗСУ заважають.

"У цей період великі тумани, особливо зранку, що не дозволяє активно застосовувати крила, коптери. І за цих умов ворожі малі групи відносно ефективно застосовуються для інфільтрації, тому що їх важко побачити та знищити у kill-зоні. Навіть в окремих випадках росіяни зараз застосовують техніку, бо можуть, але поки це дуже обмежено", - додав він.

Нагадаємо, у ЗСУ попереджали про критичну ситуацію під Лиманом. Українські військові тримають Лиманський напрямок понад два з половиною роки, зараз противник кидає на нього величезну кількість сил, незважаючи на колосальні втрати.

Дата публікації
Кількість переглядів
180
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie