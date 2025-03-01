На одній з ділянок фронту росіяни втратили до 300 танків за місяць — речник ЗСУ

Інтенсивність бойових дій зараз фактично одна з найвищих.

Упродовж лютого у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" російська окупаційна армія втратила до 25 тисяч особового складу та близько 300 танків.

Про це повідомив в ефірі телеканалу “Ми Україна” речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

За його словами, росіяни за найкоротший місяць у році втратили 297 танків на цій ділянці фронту.

“Не у всіх країнах Європи стільки на озброєнні стоїть”, - наголосив Віктор Трегубов.

Речник “Хортиці” зазначив, що інтенсивність бойових дій зараз фактично одна з найвищих.

“Це пов’язано з тим, що росіяни дуже хочуть здобути якісь визначні, красиві перемоги для того, щоб потім торгуватись з якихось великих позицій”, - припустив він.

При цьому Віктор Трегубов додав, що просування окупантів відносно тієї кількості втрат, які вони зазнають, “абсолютно мінімальне”.

“Кожен квадратний метр української землі дається росіянам такою кров’ю, що такого ми мало в якій війні пригадаємо", - підсумував він.

Нагадаємо, російські війська окупували 192 квадратних кілометри української території в лютому, що є значним зниженням у порівнянні з попередніми місяцями.

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