"На одного нашого загиблого 5 - їхніх" – Арестович про великі втрати під час боїв на Ізюмському напрямку

"На одного нашого загиблого 5 - їхніх" – Арестович про великі втрати під час боїв на Ізюмському напрямку

Наступ росіян на Ізюмському напрямку має провал, вони мають незначні просування, але несуть колосальні втрати.

Україна має великі втрати під час наступу росіян на Сході країни, але Росія має значно більші втрати, заявив в ефірі "Єдиного марафону" радник керівника ОП Олексій Арестович.

Він зазначив, що зараз у ворога основна точка наступу саме на Ізюмському напрямку і вони намагаються оточити українські війська в трикутнику Авдіївка, Рубіжне, Барвінкове.

«Рухаються вони кілометр на добу на деяких ділянках. Із військової точки зору це ніщо, але треба розуміти, що нашим солдатам, які гинуть в окопах під обстрілами і їхнім близьким, те що Росії не вдається оперативне (просування - ред) - слабка втіха. Але росіяни провалюють цей наступ. На кожного вбитого нашого солдата розмінюють на 5 своїх. Вони несуть величезні втрати», - зазначає Арестович.

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Він додав, що росіяни мають величезну політичну волю і женуть людей на смерть. Він переконує, що і Герасимов приїздив туди, якраз, щоб «накрутити» їх на перемогу.

«Не треба ілюзій – і добровольці в них є, і військове командування, яке здатне наполягати на виконання наказів. Єдине, що їм не вистачає вміння і сил, щоб реалізувати ті цілі, яке ставить перед ними політичне командування. Іронія долі, що в них є перевага по засобам - авіація, артилерія..., але не вистачає мотивованої і вмілої піхоти. А в нас є піхота, але не вистачає важкого озброєння», - додав Арестович.

Він зазначив, що як результат цього - Україна несе великі втрати, «єдина втіха, що вони більші несуть». І за його словами ситуація не буде мати переламу, поки не надійде озброєння Україні від партнерів.

"Довга, кривава, рутинна війна" - в таку фазу, за словами Арестовича, переходить ситуація. Українцям доведеться слухати зведення про ракетні обстріли, втрати і іншої інформації, аж поки Україна не накопичить достатньої кількості озброєння, щоб почати контрнаступ. А тоді вже почнуться новини про нові перемоги, переконує Арестович.

Нагадаємо, що він спрогнозував, що важке озброєння для можливого наступу буде в Україні не раніше середини червня.

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