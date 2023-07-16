На одному із напрямків контраступу ЗСУ просунулися вглиб оборони ворога до 1 км

Протягом минулої доби на Таврійському напрямку росіяни 16 разів атакував українські позиції та здійснив 536 обстрілів.

На Бердянському напрямку ЗСУ під час наступу просунулися в глибину оборони противника на один кілометр.

Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень під час телемарафону у неділю, 16 липня.

Він наголосив, що наразі на півдні тривають вяжкі бої із російськими військами.

"На Мелітопольському напрямку положення без змін, а от у Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника вздовж певної лінії фронту на один кілометр", - зауважив він.

Тим часом командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що протягом минулої доби на Таврійському напрямку росіяни 16 разів атакував українські позиції та здійснив 536 обстрілів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1296 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Також зищено 3 склади боєприпасів ворога та 6 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-М”, РЕБ “Поле-21” та автомобільна техніка.

Що відбувається на фронті під час наступу

Як повідомляли раніше, The Washington Post пише, що мінні поля є найбільшою перешкодою для Збройних сил України під час контрнаступу. Російська армія створила щільні мінні поля протяжністю від 5 до 16 км. Це змусило українське командування змінити стратегію операції.

А аналітик BILD Юліан Репке зауважує, що Росія втратила перевагу в далекобійній артилерії на Запорізькому фронті. Він пояснив, що російські техніка програє у протистоянні проти високоточної артилерії НАТО.

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