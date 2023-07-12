На одному із напрямків контрнаступу ЗСУ повністю перехопили ініціативу та "косять" окупантів

Російські окупанти на Бердянському напрямку зазнають колосальних втрат, зауважують у ЗСУ.

На Бердянському напрямку під час наступу Збройні сили мають частковий успіх уздовж лінії фронту, ініціатива повністю в українських військових.

Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив в ефірі національного телемарафону у середу, 12 липня.

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"Б'ємо по противнику, ведемо контрбатарейну боротьбу, розмінування. Мудрість каже, що сапери йдуть повільно, але не варто їх квапити. Ворог чинить запеклий опір, ми тиснемо і знищуємо бойовий потенціал росіян", - розповів Шершень.

За його словами, російські окупанти зазнають на цьому напрямку колосальних втрат.

"Ініціатива повністю на нашому боці. Росіяни підтягують живу силу та стару радянську техніку", - підкресливі він.

Ключові напрямки контрнаступу ЗСУ

За даними Іституту вивчення війни (ISW), протягом 11 липня українська армія вела контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. У деяких районах бойових дій їм вдалося досягти успіхів. Зокрема, Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутськах напрямках.

Російські блогери пишуть про просування українських військових у районі Бахмута. Так, ніби українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки, а також просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки, що за 19 км на північний схід від Бахмута. Офіційного підтвердження цьому немає.

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