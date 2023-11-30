На одному із напрямків у полон здалося понад пів сотні окупантів

За останні 20 днів понад 60 російських окупантів на Таврійському напрямку здалися у полон.

На Таврійському напрямку ворог продовжує активні наземні піхотні атаки. Місцями застосовує бронетехніку.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Також читайте Росія вивела у Чорне море ракетоносії: що відомо про загрозу із повітря

"За добу загальні втрати окупантів у живій силі склали майже 500 осіб. Також наші воїни повністю знищили 7 танків та 13 інших бронемашин. Загалом зафіксовано 45 бойових зіткнень та 648 артобстрілів. Минулої доби російські терористи завдали 8 ракетних ударів. Поранено 10 цивільних осіб, серед них 5 дітей. Також зафіксовано 7 авіаударів. Всі на Донеччині. Майже всі – це скидання КАБів з літаків Су-35", - йдеться у його повідомленні.

Генерал додав, що за минулу добу росіяни безуспішно вели штурмові дії в районах Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, східніше Новобахмутівки та південніше Тоненького. За сьогодні відбито 22 атаки загарбників.

"Минулої доби ще 4 окупанти здалися в полон. За останні 20 днів понад 60 російських окупантів на Таврійському напрямку зробили такий самий вибір, і залишаться жити. Також знищено 25 одиниць ворожої військової техніки та 2 склади боєприпасів", - зазначив Тарнавський.

Нагадаємо, за даними західної розвідки, Росія розгортає на фронті нову дивізію десантників.

Читайте також: