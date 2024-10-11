На одному із напрямків значно зросла кількість ворожих штурмів - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті загалом зафіксовано 169 бойових зіткнень. Значно зросла кількість ворожих атак на Лиманському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п'ять бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого.

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень склала 14. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку українські війська відбивали 30 штурмових дій окупантів.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили сім спроб противника прорвати оборону ЗСУ в районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив вісім атак. Зусилля зосереджував у районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 24 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Селидового, Крутого Яру, Променя, Лисівки, Миролюбівки та Калинового.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. Загалом ворог 24 рази намагався прорвати оборону українських військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 11 атак позицій ЗСУ у напрямку Богоявленки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі без успіху атакував позиції українських підрозділів поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили п'ять атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території РФ активно застосовує авіацію, здійснює обстріли прикордонних населених пунктів.

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