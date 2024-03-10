На одному із нещодавно гарячих напрямків фронту росіяни знижують активність штурму

На Запорізькому напрямку російські окупанти знижують активність штурмових дій.

Про це повідомив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков в ефірі КИЇВ24.

"Сьогодні бої ведуться в районі Роботиного, Новопрокопівки, Вербового. Це ділянка фронту, де бої точилися весь цей рік чи півтора. Попри їхнє намагання раз по раз кидати свої штурмові групи, жодних успіхів не мають. Мають знищену техніку, поранених та вбитих", - зазначив він.

Водночас не зменшується кількість обстрілів авіабомбами та артилерією.

"Якщо статистично проаналізувати останній місяць, не зменшується кількість обстрілів КАБами, ствольною, далекобійною артилерією. Але це більше схоже на помсту цивільному населенню прифронтових територій, що вони не можуть мати успіхів на цій ділянці фронту", - додав він.

Нагадаємо, як пише CNN, Росія почала атакувати Україну новою потужною зброєю.

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