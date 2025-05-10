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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
117
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На одному з напрямків армія РФ зменшила кількість штурмів: з чим це пов'язано

Російські війська здійснюють ротацію.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
На одному з напрямків армія РФ зменшила кількість штурмів: з чим це пов'язано

© ТСН.ua

За останній тиждень на Лимано-Куп'янському напрямку російські військові зменшили кількість штурмів. Але це не пов'язано із "перемир'ям".

Про це заявив пресофіцер бригади "Рубіж" майор НГУ Максим Таран.

"Це були прогнозовані ротаційні зміни на позиціях, перекидання нових резервів супротивника", - зазначив він.

Майор зазначає, що на інших ділянках фронту противник все одно проводив наступальні дії, як і раніше, намагаючись прорвати лінію оборони.

Раніше у Генштабі повідомили, що на фронті протягом минулої доби зафіксовано 193 бойові зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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