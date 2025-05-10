На одному з напрямків армія РФ зменшила кількість штурмів: з чим це пов'язано

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За останній тиждень на Лимано-Куп'янському напрямку російські військові зменшили кількість штурмів. Але це не пов'язано із "перемир'ям".

Про це заявив пресофіцер бригади "Рубіж" майор НГУ Максим Таран.

"Це були прогнозовані ротаційні зміни на позиціях, перекидання нових резервів супротивника", - зазначив він.

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Майор зазначає, що на інших ділянках фронту противник все одно проводив наступальні дії, як і раніше, намагаючись прорвати лінію оборони.

Раніше у Генштабі повідомили, що на фронті протягом минулої доби зафіксовано 193 бойові зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку.