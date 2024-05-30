На одному з напрямків активізувалися росіяни: Генштаб повідомив останні новини

Протягом минулої доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції та зосереджують основні зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку відбито одну атаку російських окупантів від Мурома на Старицю. Втрат позицій не допущено. Ворог перекидає на цей напрямок додаткові резерви з інших ділянок.

На Куп’янському напрямку від початку доби наші захисники успішно відбили атаку російських загарбників у районі Степової Новоселівки. Триває бій поблизу Петропавлівки.

На Лиманському напрямку триває бойове зіткнення в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку ворог здійснив уже шість спроб прорвати наші оборонні рубежі. Українські воїни відбили атаку росіян у районі Білогорівки. Триває відбиття п’яти штурмових дій противника поблизу Роздолівки.

На Краматорському напрямку від початку доби наші підрозділи стали на заваді трьом атакам противника. У районі Кліщіївки штурм уже відбито. Тривають бої на локаціях мікрорайон Новий та Калинівка.

Ворог активізувався на Торецькому напрямку. Сьогодні триває бойове зіткнення поблизу Курдюмівки. Втрат наших позицій не допущено, ситуація під контролем.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили дві штурмові дії російських загарбників біля населеного пункту Сокіл.

На Курахівському напрямку наразі відбувалося сім бойових зіткнень. Відбито п’ять ворожих атак у районах Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Ситуація під контролем Сил оборони. Надалі тривають бої поблизу Красногорівки й Уманського.

На Времівському напрямку триває бій у районі населеного пункту Старомайорське, а на Оріхівському напрямку – поблизу Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку, на плацдармі на лівому березі річки Дніпро, відбито атаку ворога в районі Олешківських Пісків.

Раніше стало відомо, що російські окупанти просуваються на Донбасі. Зокрема, біля Часового Яру та Авдіївки. Також війська РФ просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

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