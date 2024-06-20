На одному з напрямків активізувалися росіяни: Генштаб повідомив про запеклі бої

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Куп'янському напрямку тривають п'ять штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів. Ще три атаки ворога поблизу Стельмахівки вже відбито. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Роздолівки. А чотири спроби загарбників просунутись уперед українські воїни біля цього населеного пункту вже відбили. Втрати противника уточнюються.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося шість боєзіткнень. Три атаки поблизу Іванівського і Андріївки відбито, точаться бойові дії у районах Кліщіївки та Калинівки. Російський агресор успіху не має.

Ворог активізувався на Торецькому напрямку – сьогодні намагається витіснити українських захисників з позицій поблизу Шумів та Нью-Йорка. Триває бій.

Особливо активним противник залишається на Покровському напрямку. Вже від початку доби здійснив 12 спроб прорвати оборону ЗСУ в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Тоненького. З них десять ще тривають. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.

"Вчорашня активність загарбників на цьому напрямку призвела до втрати ними 245 осіб вбитими та пораненими. Знищено одну ББМ, артсистему та автомобіль. Пошкоджено дві бойові броньовані машини, чотири гармати та два авто ворога", - повідомив Генштаб.

На Курахівському напрямку тривають сім атак загарбників в районах Георгіївки, Побєди, Костянтинівки та Парасковіївки. Ситуація - під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку ворог намагається просунутися з району Водяного. Українські війська стримують ворога вогнем.

На решті напрямків активних наступальних дій окупанти не здійснювали.

Раніше Генштаб повідомив, що загальні бойові втрати російських окупантів на 20 червня становлять 530 920 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1170 загарбників.

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