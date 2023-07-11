На одному з напрямків окупанти частіше зазнають втрат і здаються в полон: подробиці

Протягом минулої доби на Таврійському напрямку зафіксували збільшення кількості російських окупантів, які здалися в полон. Крім того, армія РФ зазнала суттєвих втрат на цій ділянці фронту.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.

"Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими дуже суттєві... За минулу добу ми зафіксували, що в полон здалися 19 осіб (за попередню добу було 10 полонених). Це вперше фіксується така велика кількість полонених саме в літній період і саме в час проведення наступальних дій угруповання "Таврія", - наголосив речник.

За його словами, такі дії окупаційних військ свідчать про те, що вони мають низький морально-психологічний стан. Крім того, особовий склад ворога демотиваний.

За словами Шершня, в районі Мар'їнки та Авдіївки на Донеччині українські військові перебувають в активній обороні.

Нагадаємо, аналітики ISW у своєму звіті повідомили, що ЗСУ захопили позиції під Бахмутом і наступають під Запоріжжям. Крім того, наступ триває на кордоні Запорізької та Донецької областей.

Читайте також: