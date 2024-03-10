На одному з напрямків окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ: як минула доба на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не здійснював.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито шість атак противника.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито вісім атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засобу протиповітряної оборони окупантів.

Раніше повідомлялося, що окупанти знову атакували Україну. Більше про це читайте у новині.

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