На одному з напрямків окупанти припинили наступ: подробиці від Генштабу

Протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна оситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не здійснював.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак на позиції наших військ.

Втрати ворога

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога.

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