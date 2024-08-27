На одному з напрямків росіяни провалили майже всі атаки: деталі від Генштабу

Сили оборони України стримують ворожий натиск. Загалом від початку доби відбулося 125 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку точилося вісім боїв. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Вовчанська. Ворожа атака досі триває.

На Куп’янському напрямку впродовж дня відбулося 16 боєзіткнень. Ворог атакував біля Синьківки, Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. Наразі тривають чотири атаки противника.

На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу Дружелюбівки, Невського та Новосадового. Сім боїв завершено, два тривають.

На Сіверському напрямку оборонці української землі відбили ворожий наступ у районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку точилося 12 боїв неподалік Григорівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки. На цей момент триває одна штурмова дія противника. Ситуація - під контролем наших військ.

На Торецькому напрямку відбулося 16 боєзіткнень. Росіяни атакували позиції українських підрозділів біля Нью-Йорка та Торецька. Сили оборони зупинили усі ворожі атаки загарбників.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точилося 36 боїв у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Наші захисники відбили 30 наступальних дій, шість ще тривають.

На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував позиції українців поблизу Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Старомихайлівки. Десять боєзіткнень завершено, п’ять - досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник здійснив шість безрезультатних спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Вугледару, Водяного та Пречистівки.

На Оріхівському напрямку ворог також не мав успіху під час чотирьох наступальних дій біля Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку двічі атакуючи позиції наших військ, противник зазнав поразки.

Раніше у ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень. Більше про це читайте у новині.

Росіяни штурмують на Покровському напрямку! Ситуація на фронті від Генштабу

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