На одному з напрямків росіяни втратили дві роти: подробиці

На Таврійському напрямку українські Збройні сили протягом минулої доби знищили понад дві роти росіян. Крім того, Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку йде робота. Сили оборони системно вибивають ворога і досягають успіху. Зокрема, українські військові звільнили Старомайорське на Донеччині та закріплюються на досягнутих рубежах", - наголосив він.

Своєю чергою, окупанти за добу, 28 липня, 17 разів атакували позиції ЗСУ та здійснили 666 обстрілів. Тим часом артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1510 вогневих завдань.

У результаті злагодженої роботи підрозділів ЗСУ знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, два танки, чотири ББМ, гармату Д-20, кілька БПЛА та автомобільну техніку. Також було знищено вісім складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 липня, було знищено майже 400 окупантів. Росіяни також втратили ще один танк і 11 артсистем. Станом на 29 липня 2023 року ЗСУ знищили 245 220 солдатів армії Російської Федерації.

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