На одному з напрямків ситуація змінилася: Генштаб повідомив, що відбувається на фронті

Протягом доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку ворог наступальних та штурмових дій минулої доби не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районах населених пунктів Терни, Роздолівка та південно-східніше Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 14 атак противника в районах населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На Шахтарському напрямку українськими захисниками відбито дві атаки ворога в районі Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито дві атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.

Втрати ворога

Ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, двох артилерійських засобах та РЛС противника.

Нагадаємо, окупанти вночі знову атакували Україну. Подробиці читайте у новині.

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