На одному з напрямків ЗСУ активно нищать окупантів: деталі від Генштабу

Від початку цієї доби на фронті вже відбулося 24 бойових зіткнень. Загарбники здійснили два авіаційні удари із застосуванням п’яти КАБів, понад 460 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог активних дій не здійснював, тільки перегрупування військ.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже чотири бойові зіткнення в районах Піщаного, Дружелюбівки та Греківки. Штурмові дії тривають. Втрат позицій не допущено.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито три атаки поблизу Тернів та Торського, без успіху для противника. Триває боєзіткнення неподалік населеного пункту Терни.

На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби тут відбито дві спроби противника просунутися в районі Кліщіївки. Неподалік Калинівки триває бій.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. Одна штурмова дія окупантів зазнала невдачі поблизу Новоолександрівки. Ще п’ять ворожих атак тривають поблизу Євгенівки, Сокола та Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Покровському напрямку, за уточненою інформацією, за минулу добу ворог зазнав втрат: 249 окупантів вбитими та пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, артилерійську систему та автомобіль.

На Курахівському напрямку штурмові дії противника поблизу Георгіївки успіху не мали.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 85 осіб вбитими та пораненими, знищено два танки, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та сім автомобілів.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі Копані. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків ситуація не зазнала суттєвих змін.

Раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін обмовився, що російські війська втрачають в Україні близько 20 тисяч солдатів щомісяця. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.

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