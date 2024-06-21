На одному з напрямків ЗСУ нещадно нищать окупантів: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 149 бойових зіткнень. Армія РФ активізувалася на Новопавлівському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб.

На Харківському напрямку ворог активних дій не здійснював. За минулу добу в цьому районі ворог втратив 88 окупантів загиблими та пораненими. Крім того, знищено бойову броньовану машину, дві артсистеми та п’ять автомобілів. Уражено 13 укриттів живої сили та два місця зберігання боєприпасів.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже три бойові зіткнення в районах Степової, Новоселівки, Піщаного і Стельмахівки. Одне боєзіткнення триває.

За минулу добу ворог втратив на Куп’янському напрямку до 90 осіб. Знищено танк, бойову броньовану машину та автомобіль.

Наразі на Лиманському напрямку наші захисники відбивають три атаки окупантів поблизу Греківки та Невського. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку за сьогодні ворог вже сім разів намагався атакувати наші позиції поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Роздолівки. П’ять боєзіткнень тривають. Від початку доби агресор здійснив три спроби наблизитися до наших позицій поблизу Часового Яру та Кліщіївки. Бої тривають, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку ворог намагається прориватися в районі Торецька. Атака триває.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. Від початку доби вже відбулось 21 бойове зіткнення неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої. Шість спроб ворога покращити власне становище вже зазнали невдачі, 15 – тривають.

На Покровському напрямку, за уточненою інформацією, за минулу добу ворог зазнав втрат: 302 окупанта вбитими та пораненими, знищено три бойові броньовані машини, одну гармату та два автомобілі.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки ворога в районі Парасковіївки. Ситуація - під контролем українських захисників.

Активізувався ворог на Новопавлівському напрямку. Тривають бої в районах Водяного та Урожайного. За сьогодні вже відбито одну штурмову дію поблизу Урожайного. Втрати позицій та територій недопущені.

На Оріхівському напрямку російський агресор двічі намагався вибити наших захисників з позицій в районі Малої Токмачки. Одну атаку успішно відбито, іще один бій триває.

За даними Генштабу, минулої доби російська окупаційна армія втратила щонайменше 1060 військових. Українські бійці також знищили 14 танків і 54 артилерійські системи.

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