На одному з напрямків ЗСУ перехопили ініціативу: експерт розкрив деталі наступу на Курщині

Курська операція вже дає результати, які були заплановані.

На Курщині ЗСУ виконують одне з основних завдань – це впевнене знищення потенціалу противника в тих умовах, які є для них найбільш комфортними, аніж те, що нам нав'язує РФ на сході України.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Курська операція триває. Аналіз показує, що операція приносить необхідні результати, які були заплановані. Російському агресору вже нав'язані правила гри, перехоплена ініціатива на одному з напрямків", - зазначив Рябих.

Зі слів військового експерта, наразі Україна може більш вільно діяти саме на території противника.

"Забезпечивши не перенесення бойових дій на територію Сумської й Чернігівської областей, що планували російські агресори", - додав він.

Нагадаємо, прорив до Курської області почався 6 серпня 2024 року і протягом перших кількох тижнів підрозділи ЗСУ взяли під контроль близько 1 300 кв. км російської території, заявив командувач Олександр Сирський.

Президент РФ Володимир Путін спершу стверджував, що відбулась незначна "провокація на кордоні", але згодом віддав наказ відкинути українців до 1 жовтня.

Наразі під контролем України перебуває понад 700 кв. км, свідчить карта аналітиків DeepState. Також на цій карті можна побачити, що контратаки росіян почались, орієнтовно, на початку вересня і протягом місяця ЗС РФ зуміли відбити близько 200 кв. км.

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