На одному з важливих напрямків фронту покращилася ситуація: Зеленський розповів, де саме

Завдяки успішній операції у Курській області вдалося стабілізувати ситуацію на одному з напрямків та покращити ситуацію на іншому важливому фронті.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, повідомляє Укрінформ.

"Це те, що їхні війська стали слабкішими; те, що ми сьогодні контролюємо ситуацію і на Харківщині, і на деяких напрямках сходу на Донеччині, але на Донеччині найскладніше. Важливо, що на Запоріжжі ми тримаємо ситуацію, вона покращилася", — повідомив голова держави.

Президент зазначив, що росіяни гальмували ротацію місії МАГАТЕ, оскільки українські війська просунулися вперед. Він підкреслив, що для продовження ротації на тому самому мості, українські війська повинні відступити, але вони цього не зроблять, оскільки ці кроки дорого коштують.

За його словами, ситуація в Донецькій області залишається складною, особливо на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог зосередив свої сили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти посилили терор в Оріхівській громаді на Запоріжжі, змушуючи місцевих жителів залишатися вдома.

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