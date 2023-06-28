На одному за напрямків протягом доби ЗСУ знищили майже три роти росіян

Протягом доби, 27 червня, Збройні сили України виконали 1222 вогневих завдання на Таврійському напрямку, де знищили та поранили майже три роти росіян.

Про це повідомили у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1222 вогневих завдання. Йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Крім того, знищено 21 одиницю озброєння та військової техніки росіян.

"На Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а також відзначається веденням активної оборони на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках", - пише пресслужба.

На Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаудару по околицях Авдіївки та обстріляли з артилерії понад 20 населених пунктів. На Мар’їнському напрямку росіяни не мали успіху у своїх намаганнях наступати в околицях Мар'їнки та Поб'єди. Без успіху. Втім, РФ завдала авіуадуру поблизу Мар'їнки та Красногорівки.

Протягом доби ворожа армія 21 раз атакувала позиції Сил оборони України. Окупанти здійснили 477 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у новому звіті повідомили, що Збройні сили України мають ініціативу під Бахмутом на Донеччині, а також вони змогли просунутися на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Оборонці успішно наступають на Запорізькому та Донецькому напрямках.

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