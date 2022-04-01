"На офіцерські посади "зелень" кидають": Арестович розповів, що повинні зрозуміти російські матері

Окрім того, російські окупанти втратили багато своєї техніки.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що на сьогодні проти України воюють 50-60% російських строковиків і у президента РФ Володимир Путіна більше не залишилося жодних резервів.

Про це Арестович розповів у розмові з російським адвокатом та блогером Марком Фейгіним.

"Що потрібно зрозуміти російським мамам? По-перше, тут нині 50-60% строковиків воюють. По-друге, у Путіна не залишилося жодних резервів взагалі. Бо на офіцерські посади "зелень" кидають, без вищої військової освіти. Тобто навіть якщо погодився стати офіцером – тримай, заповнюй посаду", – розповів радник голови ОП.

"Також треба розуміти, що немає техніки, бо вона тут згоріла. Сьогодні, коли наступали під Києвом, то набирали по 20-30 одиниць залишеної російської техніки. Просто батальйонний комплект стоїть – забирай", – додав Арестович.

Нагадаємо, 1 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що до лікарні білоруського Гомеля доправилии російських військових, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.

Читайте також: