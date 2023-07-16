На околиці Луганська ЗСУ знищили склад ракетного озброєння (відео)

На знятих кадрах видно чорні клуби диму від пожежі на місці влучання та чути звуки вибухів.

У неділю, 16 липня, у Стратегічному командуванні ЗСУ повідомили про удари по складу з ракетним озброєнням у тимчасово окупованому селищі Ювілейному біля Луганська.

Фото та відео ураження ворожого складу опубліковані в Telegram-каналі Стратком ЗСУ.

На знятих кадрах видно чорні клуби диму від пожежі на місці влучання та чути звуки вибухів, очевидно, від боєприпасів, які тут складувалися.

Раніше у соцмережах повідомили про гучні вибухи, які було чутно у тимчасово окупованому Луганську. На кадрах, які потрапили до Мережі, видно чорний дим, що підіймається до неба.

На околиці Луганська ЗСУ знищили склад ракетного озброєння

Нагадаємо, вдосвіта у неділю, 16 липня, у тимчасово окупованому Севастополі прогриміло кілька потужних вибухів. Розпочалися вони близько четвертої години ранку.

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