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На околиці Луганська ЗСУ знищили склад ракетного озброєння (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Час на прочитання
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На околиці Луганська ЗСУ знищили склад ракетного озброєння (відео)

Сили оборони знищили ворожий склад ракетного озброєння у селищі Ювілейне біля Луганська / Фото: скриншот з відео

На знятих кадрах видно чорні клуби диму від пожежі на місці влучання та чути звуки вибухів.

У неділю, 16 липня, у Стратегічному командуванні ЗСУ повідомили про удари по складу з ракетним озброєнням у тимчасово окупованому селищі Ювілейному біля Луганська.

Фото та відео ураження ворожого складу опубліковані в Telegram-каналі Стратком ЗСУ.

На знятих кадрах видно чорні клуби диму від пожежі на місці влучання та чути звуки вибухів, очевидно, від боєприпасів, які тут складувалися.

Раніше у соцмережах повідомили про гучні вибухи, які було чутно у тимчасово окупованому Луганську. На кадрах, які потрапили до Мережі, видно чорний дим, що підіймається до неба.

На околиці Луганська ЗСУ знищили склад ракетного озброєння

На околиці Луганська ЗСУ знищили склад ракетного озброєння

Нагадаємо, вдосвіта у неділю, 16 липня, у тимчасово окупованому Севастополі прогриміло кілька потужних вибухів. Розпочалися вони близько четвертої години ранку. 

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Дата публікації
Перегляди
549
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