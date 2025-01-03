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По околицях Чернігова завдано групового ракетного удару: є загиблий та поранені (фото)

По околицях Чернігова завдано групового ракетного удару: є загиблий та поранені (фото)

Літак з ракетами / Фото: Associated Press

Попередньо, руйнувань зазнали два приватні будинки.

По околицях Чернігова завдано групового ракетного удару.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram.

"Попередньо зазнали руйнувань два приватні будинки. Постраждала одна цивільна людина", – зазначив Брижинський.

Потім у Чернігівській ОДА повідомили про одного загиблого та поранених.

"Ракетний удар по Чернігову. Сьогодні ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околицях Чернігова. Значні руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені", – йдеться у повідомленні.

Руйнування внаслідок ракетного удару по Чернігову 3 січня / © Чернігівська облдержадміністрація
Руйнування внаслідок ракетного удару по Чернігову 3 січня / Фото: Чернігівська облдержадміністрація

Пошуково-рятувальні роботи тривають. 

Раніше повідомлялось, що у Чернігові пролунав вибух 3 січня. В цей час в Україні була оголошена повітряна тривога. Потім очевидці повідомили про ще два вибухи, які пролунали у місті.

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