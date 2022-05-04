На околицях Києва зберігається мінна небезпека: яких місць варто уникати

На околицях Києва зберігається мінна небезпека: яких місць варто уникати

На околицях столиці, в місцях ведення бойових дій, зберігається мінна небезпека. Громадян просять не відвідувати лісопаркові зони.

Мінна небезпека зберігається на околицях Києва там, де велися бойові дії.

Про це заявив начальник штабу КМВА Сергій Корнійчук.

"Ми завершуємо розмінування парку, пляжу та залізниці у районі Пуща-Водиця. Також небезпечним для цивільного населення є район Виноградар", - зазначив він.

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Також громадян просять не відвідувати лісопаркові зони, особливо на околицях міста – це Житомирський напрямок, Вишгородський.

"І як завжди ми наголошуємо на дотриманні правил безпеки. В разі виявленні вибухонебезпечних предметів – повідомляти в ДСНС за номером 101", - резюмував Корнійчук.

Нагадаємо, що неподалік Броварів сапери виявили протитанкове мінне поле, де нарахували понад дві сотні мін, а деякі з них були встановлені з мінними пастками.

Сапери нарахували понад 200 мін неподалік Броварів

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