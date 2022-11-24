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На околицях Запоріжжя під час повітряної тривоги пролунали вибухи: що відомо

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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На околицях Запоріжжя під час повітряної тривоги пролунали вибухи: що відомо

Фото: Associated Press

Деталі уточнюються.

У четвер, 24 листопада, на околицях Запоріжжя пролунали вибухи. Наразі обстрілів міста не зафіксовано. 

Про це повідомив Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. 

Повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 20:55. Під час цього місцеві жителі чули звуки вибухів. 

"За попередньою інформацією прильотів у місті не зафіксовано. Деталі уточнюються", - написав Куртєв. 

Станом на 21:44 у місті пролунав відбій повітряної тривоги. 

Обстріли Запоріжжя 

Російські терористи від початку повномасштабної війни постійно обстрілюють Запоріжжя, руйнуючи інфраструктуру та житлові будинки. У ніч проти 23 листопада окупанти завдали ракетного удару по пологовому відділенню центральної районної лікарні міста Вільнянськ у Запорізькій області, де вбили немовля.

В Оріхові Запорізької області росіяни 22 листопада обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, внаслідок чого загинув соціальний працівник, дві жінки поранені.

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Дата публікації
Перегляди
2434
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