На околицях Запоріжжя під час повітряної тривоги пролунали вибухи: що відомо

У четвер, 24 листопада, на околицях Запоріжжя пролунали вибухи. Наразі обстрілів міста не зафіксовано.

Про це повідомив Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 20:55. Під час цього місцеві жителі чули звуки вибухів.

"За попередньою інформацією прильотів у місті не зафіксовано. Деталі уточнюються", - написав Куртєв.

Станом на 21:44 у місті пролунав відбій повітряної тривоги.

Обстріли Запоріжжя

Російські терористи від початку повномасштабної війни постійно обстрілюють Запоріжжя, руйнуючи інфраструктуру та житлові будинки. У ніч проти 23 листопада окупанти завдали ракетного удару по пологовому відділенню центральної районної лікарні міста Вільнянськ у Запорізькій області, де вбили немовля.

В Оріхові Запорізької області росіяни 22 листопада обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, внаслідок чого загинув соціальний працівник, дві жінки поранені.

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