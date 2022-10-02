На окремих напрямках окупанти самі здаються в полон та залишають позиції - Генштаб

Завдяки успіхам Сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 2 жовтня.

"Перед звільненням населеного пункту Лиман окремі підрозділи противника намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Так, 30 вересня, в районі населеного пункту Щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ", - йдеться у зведенні.

У Генштабі додали, що негативно впливають на військовослужбовців збройних сил Російської Федерації затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій "спеціальній військовій операції" на території України.

Нагадаємо, як повідомив полковник СБУ Роман Костенко, перші мобілізовані росіяни зʼявилися на півдні України, також вже є вбиті.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що внаслідок успішних дій ЗСУ було звільнено Золоту Балку, що на Херсонщині.

Як здатися в полон - інструкція для росіян

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