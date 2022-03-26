На окремих напрямках ворог намагається вести штурмові дії: яка ситуація у Київській області 26 березня

На окремих напрямках ворог намагається вести штурмові дії: яка ситуація у Київській області 26 березня

Радіаційна ситуація на Київщині стабільна.

На окремих напрямках ворог намагається вести штурмові дії. Здійснює авіанальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам ЗСУ, однак успіху не має.

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Про це 26 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Зазначається, що окупанти намагаються відновити боєздатність підрозділів, поповнити боєприпаси та паливно-мастильні матеріали, а також намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва.

За минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури. Найбільші руйнування внаслідок обстрілів у:

Бучанському районі (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади);

Броварському районі (Великодимерська громада);

Вишгородському районі (Димерська, Іванківська громади).

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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