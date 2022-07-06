На окупантів в Україні чекає справжнісінький колапс: експерт розповів, коли і чому

У Росії на сьогодні існують серйозні проблеми, пов'язані з дефіцитом військових ресурсів. Невдовзі на окупантів в Україні чекає "справжній колапс", який стосується як системи управління, так і системи забезпечення.

Так, останні удари по військових складах російських загарбників, яких завдали ЗСУ, суттєво впливають на можливості противника проводити ефективні та успішні наступальні дії.

Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів в ефірі 24 каналу.

За його словами, наступ російських військ на Донбасі вже сповільнився, а на деяких ділянках фронту українські захисники йдуть у контрнаступ.

"Це тільки початок. Я впевнений, що вже у кінці липня і на початку серпня ми побачимо справжнісінький колапс як системи управління, так і системи забезпечення російських окупаційних підрозділів", – сказав Коваленко.

Він звернув увагу на те, що російські загарбники роками звозили боєприпаси на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а зараз ці склади знищені.

Нагадаємо, 6 липня у Херсоні було знищено склади російських військ поблизу залізничного вокзалу.

Втрати ворога на 6 липня: за добу мінус 150 загарбників

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