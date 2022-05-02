На окупованих територія ворог поширює фейки про примусову мобілізацію в Україні - РНБО

На окупованих територія ворог поширює фейки про примусову мобілізацію в Україні - РНБО

Росія намагається будь-якими методами дискредитувати Україну. Зокрема, задля цього поширює фейки.

На тимчасово окупованих територіях ворог розповсюджує дезінформацію про те, що в Україні нібито примусово мобілізують всіх чоловіків, які евакуйовуються із захоплених територій.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД при РНБО.

"Серед жителів тимчасово окупованих населених пунктів загарбники активно поширюють інформацію про нібито загальну примусову мобілізацію всіх чоловіків, які в’їжджають на підконтрольну Україні територію. Подібні чутки окупанти поширюють також на власних блокпостах", - йдеться в повідомленні.

Окупанти пояснюють це тим, що нібито мобілізація необхідна для поповнення Збройних сил України, що несуть величезні втрати у бойових діях.

Утім, у РНБО застерігають, що ворог розповсюджує фейк задля того, аби люди не виїжджали з тимчасово окупованих населених пунктів. Саме це може спричинити ускладнення ведення бойових дій української армії.

Нагадаємо, раніше російська пропаганда почала поширювати фейки, що нібито за ленд-ліз розплачуватимуться багато майбутніх поколінь громадян України. Надаємо спростування від ЦПД при РНБО, згідно із самим документом.

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