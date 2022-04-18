На окупованих територіях безвісти зникли понад 1100 мирних жителів

Поліція також задокументувала факти незаконного позбавлення волі 544 цивільних громадян.

Понад 1100 цивільних зникли на територіях, які перебували та ще перебувають під окупацією.

Про це повідомив Сергій Пантелєєв, заступник начальника головного слідчого управління НПУ.

Поліція вже відкрила майже 900 проваджень за цими фактами.

Також читайте У Запорізькій області від обстрілів окупантів постраждала 14-річна дівчинка

Поліція також задокументувала факти незаконного позбавлення волі 544 цивільних громадян.

В НПУ нагадали про наявність гарячої лінії для родичів людей, що загинули чи зникли унаслідок військової агресії РФ – 089420186.

Нагадаємо, у Львові уламок ворожої ракети потрапив на територію дитячого притулку.

Читайте також: