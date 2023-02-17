На окупованих територіях загарбники розміщують особовий склад і техніку в густонаселених районах - Центр спротиву

На тимчасово окупованих територіях України ворог обрав стратегію розміщення особового складу та бойової техніки в густонаселених районах.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях російські окупаційні війська обрали стратегію розміщення особового складу серед цивільного населення. Боячись диверсій збоку наших партизан, росіяни ховаються за спинами цивільних. Також окупанти розміщують обладнання та військову техніку в дворах житлових кварталів, поруч з дитячими майданчиками", - йдеться в повідомленні.

У Центрі спротиву зазначили, що росіянам не вдасться таким чином сховатися від українського підпілля - кожен загарбник заплатить справедливу ціну за вторгнення на українську землю.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 лютого, з території Російської Федерації війська держави-агресора обстріляли із самохідних артилерійських установок та ракетних систем залпового вогню

прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської області. Упродовж півтори години було випущено понад 50 снарядів.

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