На окупованих територіях проходять "вибухові" вибори – Федоров розповів подробиці

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що на окупованих територіях проходять "вибухові" вибори для Росії. Тому що рух спротиву не зупиняється і продовжує ліквідувати ворога і тих, хто приймає участь в організації цього фейку, яке окупанти називають "виборами".

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Іван Федоров розповів подробиці про вибух у Пологах Запорізької області, де знищили штаб "Єдиної Росії".

"Що стосується штабу в Пологах, то там постраждали десятки людей, яких "200-х і 300-х" вивозили або до крематорію, або до Мелітополя. Це не єдина вдала ліквідація ворогів. Також ми інформували про те, що вчора в Новій Каховці було ліквідовано автівку, на якій вороги розвозили бюлетені, а також їздили по домівках і намагалися терором змусити наших мешканців проголосувати за ту чи іншу партію", - сказав він.

Мер Мелітополя також додав, що "вибухові" вибори для окупантів розпочалися 29 серпня з Нової Каховки, потім продовжилися в Бердянську, Мелітополі, Пологах і так далі.

"Але в цілому якщо подивимось на ці 10 днів терору, коли ворог намагається організувати фейкові "знімання фільму "Вибори", то щодня йде ліквідація ворога", - резюмував він.

Нагадаємо, у Криму активісти руху спротиву розмістили у різних містах півострова патріотичні символи та написи на підтримку України та на знак протесту проти так званих "виборів РФ" (фото).

Читайте також: