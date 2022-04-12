На окупованих територіях росіяни розміщують техніку в житловій забудові та переодягаються у цивільне

На окупованих територіях росіяни розміщують техніку в житловій забудові та переодягаються у цивільне

Війська РФ розповсюджують інформаційні бюлетеені з викривленою інформацією.

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російські загарбники розміщують техніку в житловій забудові.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що армія Російської Федерації розмішує і техніку, і своїх солдатів у житловій забудові та центральних районах захоплених міст і сіл. Крім того, помічено випадки ведення ворогом країни-агресорки бойових дій в цивільному одязі.

ОДА також наголошують, що російські війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів окупованого Запоріжжя. Зокрема, розповсюджують інформаційні бюлетеені з викривленою інформацією щодо ходу бойових дій, а ткож власним обґрунтуванням так званої спеціальної воєнної операції. Крім того, росіяни нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема російських пенсій.

Як повідомлялося, на окупованих територіях Запоріжжя росіяни шукають чоловіків призовного віку: відправляють до військкоматів. . Крім того, окупанти залякують та тиснуть на рідних українських поліцейських. Аби утворити з них загони так званої "народної міліції".

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