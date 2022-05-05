На окупованих територіях росіяни розмістили військові шпиталі – Генштаб

Окупанти несуть постійні втрати бойового складу. Задля того, аби лікувати поранених ворог почав використовувати лікарні на тимчасово захоплених територіях.

Зокрема, російські військові облаштовують військові шпиталі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

До слова, у Харківській області зафіксовано, що на базі Куп'янської міської лікарні окупанти облаштували шпиталь.

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"У зв'язку з постійними санітарними втратами особового складу, противник здійснює нарощення системи медичного забезпечення військ, використовуючи мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області. На базі Куп'янської міської лікарні окупантами було облаштовано шпиталь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська продовжують наступ на сході України, щоб встановити контроль над територією Донецької і Луганської областей та створити сухопутний коридор до окупованого Криму.

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