На окупованих територіях у південних областях росіяни посилили репресії проти населення - Гуменюк

Загарбники з подвійною силою та ентузіазмом вишукують можливих учасників спротиву, посилюють терористичні заходи до чоловіків, які перебувають на окупованій території.

На окупованих територіях у південних областях України росіяни посилили репресії проти населення.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"На жаль, це правда: коли Збройні сили України почали наступ, ворог посилив репресивні методи проти населення на окупованих територіях... Вони з подвійною силою та ентузіазмом вишукують можливих учасників спротиву, посилюють терористичні заходи до чоловіків, які перебувають на окупованій території. Продовжують практику подворових обходів і вишукування на людях тих самих татуювань", - сказала Гуменюк.

Водночас наразі мова про проведення на Херсонщині так званого "референдум" щодо приєднання області до РФ не йде. За її словами, окупанти навіть не можуть сформувати комісії, які б працювали або б імітували підготовку до "референдуму".

Також Гуменюк повідомила, що росіяни змінили риторику щодо безпекової складової, "оскільки їм дуже небезпечно, дуже тривожно навіть на тих територіях, які вони вважали стабільно окупованими".

"Вони посилюють поліцейські заходи навколо Херсона, беручи його у тісне кільце блокпостів і додаткових патрулів. Але, тим не менше, всередині цього кільця все ж спрацьовує наш вогневий контроль, і район зосередження техніки та озброєння був сьогодні вночі уражений", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. ЗСУ вдалося деокупувати п'ять населених пунктів: Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Миролюбівка і Сухий Ставок.

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