На окупованих територіях українців змушують брати російські паспорти — ЦНС

Українцям погрожують звільненням, якщо вони відмовляються від російського громадянства

Російські агресори на окупованих територіях вимагають від українських громадян, які працюють у бюджетній сфері, отримувати паспорт РФ. Також їх змушують писати заяви на відмову від українського громадянства.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Якщо українці відмовляються від громадянства країни агресора, людям погрожують звільненням з роботи.

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"Ворог намагається проводити примусову паспортизацію на тимчасово захоплених територіях. Окупаційні адміністрації донесли до лікарів, комунальників та інших, що їм необхідно отримати російські паспорти, якщо вони бажають далі працювати. Крім того, вони мають написати заяву про відмову від українського громадянства", - йдеться у повідомленні.

Також у ЦНС заявили, що на окупованих територіях росіяни відкривають центри зайнятості, але приймають на облік лише тих людей, які візьмуть російське громадянство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував проведення псевдореферендумів на окупованих територіях та фейкове приєднання "нових регіонів Росії". Він назвав це "піар-постановкою в театрі потвор".

Крім того, ми раніше інформували, що колаборантка з Херсона, яку оголосили у розшук, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців.

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