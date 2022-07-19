"На окупованих територіях України Путін спробує зліпити "Новоросію" - ексзаступник міністра Тука

Наказ про взяття Харкова та області, який віддав диктатор Путін, не може бути виконаний через об'єктивні причини.

Попри це російські загарбники будуть намагатися зліпити з фейкових "республік" на окупованих територіях подобу "Новоросії".

Про розповів ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Цілі та завдання можна ставити які завгодно. Тим більше, якщо йдеться про такого неадекватного персонажа, як Путін. Інша річ, як реалізувати поставлені завдання. Зважаючи на те, що Харків – одне з найбільших міст, з огляду на практику, яку використовує РФ далеко не перший рік і не тільки в Україні – я маю на увазі стирання населених пунктів із лиця землі – то важко собі уявити, як така тактика може бути використана щодо Харкова", - прокоментував він завдання Путіна, який хоче захопити Харків та Харківщину.

Тука зауважив, що майже п'ять місяців Харків щодня бомбардують та обстрілюють, але жодних позитивних аспектів для окупантів немає.

"Тому, думаю, реалізувати такі завдання у росіян кишка тонка", - додав він.

Нагадаємо, Грозєв заявив, що президент Росії розуміє неуспішність війни проти України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber