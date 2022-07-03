На окупованих територіях України триває широкомасштабний збройний і мирний опір - британська розвідка

На окупованих територіях України триває широкомасштабний збройний і мирний опір - британська розвідка

У розвідці назвали пріоритетну мету політики Росії в Україні.

Окупаційна влада заявила, що проведе референдум про приєднанню Херсонської області до РФ до осені 2022 року. Росія, ймовірно, віддає пріоритет псевдоконституційному голосуванню в спробі узаконити свій контроль над регіоном.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У відомстві припустили, що арешт обраного мера Херсона, який стався 28 червня, є спробою придушити опір окупації.

"Однак на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір. Херсонська область є регіоном, який найбільш зазнав нової російської окупації з лютого", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці заявили, що пріоритетною метою політики Росії є пошук Конституційного рішення для окупації.

"Цілком ймовірно, що вона буде готова підтасувати результати голосування, щоб домогтися прийнятного результату", - зазначає Міноборони.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 3 липня, російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська та Верхньокам’янки.

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