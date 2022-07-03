Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На окупованих територіях України триває широкомасштабний збройний і мирний опір - британська розвідка

Дата публікації
Перегляди
1008
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На окупованих територіях України триває широкомасштабний збройний і мирний опір - британська розвідка

Фото: Associated Press

У розвідці назвали пріоритетну мету політики Росії в Україні.

Окупаційна влада заявила, що проведе референдум про приєднанню Херсонської області до РФ до осені 2022 року. Росія, ймовірно, віддає пріоритет псевдоконституційному голосуванню в спробі узаконити свій контроль над регіоном.  

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У відомстві припустили, що арешт обраного мера Херсона, який стався 28 червня, є спробою придушити опір окупації.

"Однак на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір. Херсонська область є регіоном, який найбільш зазнав нової російської окупації з лютого", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці заявили, що пріоритетною метою політики Росії є пошук Конституційного рішення для окупації.

"Цілком ймовірно, що вона буде готова підтасувати результати голосування, щоб домогтися прийнятного результату", - зазначає Міноборони.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 3 липня, російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська та Верхньокам’янки.

Читайте також:

Лукашенко видав нову порцію фейків, які стануть мемами

Лукашенко видав нову порцію фейків, які стануть мемами
Наступна публікація