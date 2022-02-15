На окупованих територіях України зросла кількість російських інспекторів - розвідка

Наразі українські розвідники перевіряють окупаційні війська на здатність приведення до найвищої бойової готовності.

Українські розвідники зафіксували збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління Збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, командування ЗС РФ посилює контроль у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів.

Наразі українські розвідники перевіряють окупаційні війська на здатність приведення до найвищої бойової готовності.

"З кінця минулого тижня на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях відмічено збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління ЗС РФ. Перевіряються підрозділи з’єднань і частин окупаційних військ на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності зі здійсненням маршів у визначені райони (на полігони) та укомплектованість особовим складом", — кажуть в Міноборони.

Крім того, російські окупаційні адміністрації разом з окупаційним командуванням продовжують активно укомплектовувати особовим складом перший та другий армійські корпуси.

"Здійснюються рейди по приватних підприємствах, громадських місцях з метою виявлення осіб придатних до військової служби, які ухиляються від обліку в окупаційних військкоматах", — повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, на непідконтрольну Україні частину Донбасу окупанти завозять найманців з приватних російських військових компаній.

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