На окупованих територіях вороги крадуть медичне обладнання, виганяють хворих та змушують лікувати своїх поранених – розвідка

На окупованих територіях вороги крадуть медичне обладнання, виганяють хворих та змушують лікувати своїх поранених – розвідка

На тимчасово окупованих територіях російські військові чинять свавілля: вони не дозволяють цивільним користуватися медичними послугами.

Загалом, окупанти не дають ввозити ліки з підконтрольних Україні територій, виганяють місцевих з лікарень, аби лікувати своїх поранених, та вивозять медичне обладнання.

Про це повідомили в Головне управління розвідки МО України.

Відповідні випадки були зафіксовані у Запорізькій, Харківській, Херсонській та Луганській областях.

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З інфекційного відділення Старобільська, Луганська області, окупанти вивезли все обладнання, зокрема – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання COVID-19.

В обласному протитуберкульозному диспансері Вовчанська, Харківська область, хворим з відкритою формою туберкульозу відмовили у наданні медичної допомоги та вигнали на вулицю. Приміщення лікарні заповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал змушують лікувати окупантів. При цьому, всі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову.

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А у Балаклії всі лікарні заповнені пораненими окупантами. Медичний персонал примусово змушують працювати. Українці, які залишилися на тимчасово окупованій території, залишилися без медичної допомоги.

В приміщенні Пологівської центральної районної лікарні, Запорізька область, окупанти облаштували склад боєприпасів. Персоналу забороняють лікувати місцевих.

Лікарів Олешківської районної лікарні та міської лікарні Голої Пристані, Херсонська область, змушують лікувати окупантів. Медичним працівникам заборонили евакуйовуватися.

"Громадяни, що залишаються на окупованих територіях, практично відрізані від медичних послуг. Закриваються заклади, не вистачає лікарів, заборонено доставлення ліків з підконтрольних Україні територій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти в Чернігові знищили усі медичні заклади, які були в місті, три з них не підлягають відновленню.

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