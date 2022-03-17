На окупованих територіях загарбники розстрілюють, грабують та знущаються над мирним населенням - поліція

На окупованих територіях загарбники розстрілюють, грабують та знущаються над мирним населенням - поліція

За словами Нєбитова, фактично люди залишались без світла, без газу, без їжі, без води.

Поліція Київщини, як і інша, працює в посиленому режимі.

Про це заявив у четвер, 17 березня, начальник ГУ НП в Київській області Андрій Нєбитов, під час брифінгу.

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"Перш за все нас дуже бентежила евакуація людей, які опинились в зонах окупації, в зонах бойових дій, адже фактично люди залишались без світла, без газу, без їжі, без води. Більш того, вони потерпали від знущань окупантів. Ми отримували неодноразові факти про те, що людей розстрілюють, є побиття, є мародерства, є пограбування і інші знущання", - зазначив він.

За останні два тижні поліції Київщини вдалося вивезти більше 70 тисяч людей. Багато людей також покидали окуповані населені пункти на власному транспорті.

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