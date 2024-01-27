На окупованих територіях Запоріжжя з’являються аналоги "загонів Путіна" з пенсіонерів – Федоров

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни створили "Совет ветеранов", що є аналогом "загонів Путіна".

Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

До так званого "Совета ветеранов" долучають виключно пенсіонерів.

"Ворог, з одного боку, намагається цих людей під'єднати до свого злочину, а з іншого боку, – просто їх купити. Тому що за участь в цьому анклаві пенсіонерів, вони надають пільгові медикаменти, якусь гуманітарну допомогу. Вони просто намагаються грати на тому, що сьогодні мешканці на тимчасово окупованих територіях, особливо літні люди, потребують величезної уваги, тому що ворог їм її не надає. І за цю увагу їх змушують проводити агітаційну роботу", - розповів Федоров.

Мета:

розповідати на камеру, як "погано жилось в Україні";

проводити відкриту агітацію за диктатора Росії Володимира Путін;

задіяти історичну пам'ять старшого покоління тезами про ностальгію за СРСР;

обіцяти "велике майбутнє на ТОТ" виключно під керівництвом "верховного лідера з Кремля".

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни обіцяють гуманітарну допомогу пенсіонерам в обмін на партійний квиток "Єдиної Росії".

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