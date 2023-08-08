На окупованих територіях Запорізької області чути вибухи

За словами очевидців, було чути щонайменше 7 вибухів.

У районі тимчасово окупованого селища Більмак (Кам'янка) Запорізької області у вівторок, 8 серпня, пролунала низка вибухів.

Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров, посилаючись на місцевих.

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За їхніми словами, пролунало щонайменше 7 вибухів.

"Поблизу Більмаку окупанти, схоже, дуже невдало покурили. Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше 7 вибухів", - йдеться у його повідомленні.

Станом на зараз причини вибухів невідомі.

Де розташоване селише Більмак (Кам'янка) Запорізької області. ФОТО: скрин/Deepstatemap

Як повідомляли раніше, у Джанкої вдень 8 серпня пролунали вибухи. Що відомо про "бавовну" у Криму - читайте ТУТ.

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