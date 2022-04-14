На окупованих територіях Запорізької області окупанти викрадають людей

ІНФОРМАЦІЙНО-БОЙОВЕ ЗВЕДЕННЯ СИЛ ОБОРОНИ ЩОДО СТРИМАННЯ РОСІЙСЬКОГО ВТРОГНЕННЯ НА ЗАПОРІЗЬКОМУ НАПРЯМКУ (з 23.00 12.04. по 23.00 13.04.2022) Слава Україні! Станом на 23.00 13 квітня обстановка на південно-східному напрямку залишається напруженою, але контрольованою. Залишається високою загроза активізації дій російських окупантів із метою просування до міста Запоріжжя. Суттєвих змін в положенні та характері дій підрозділів Сил оборони на визначених рубіжах не відбулося. Російські терористичні війська продовжують порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни та норми міжнародного гуманітарного права, за які вони обов’язково понесуть покарання. Загарбники вели обстріли по населених пунктах області із застосуванням реактивної системи залпового вогню «Град», ствольної артилерії, 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за наступними напрямками: Оріхів, Новоандріївка, Гуляйполе, Степногірськ, Залізничне, Павлівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка. Завдаючи ракетних та артилерійських ударів ворог знищує цивільну інфраструктуру, шляхи сполучень, електростанції та житлові будинки, постійно ставить під загрозу життя цивільних громадян. Крім цього загарбники шляхом проведення брехливої пропаганди, погроз та фізичного тиску на керівників легітимних органів місцевої влади та їх родини, місцеве населення продовжують намагання організувати проведення фейкових виборів з метою створення проросійських органів влади. Проводять заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів окупованих територій Запорізького краю. Для цього здійснюють розповсюдження інформаційних бюлетенів та телеграм-пабліків із викривленою інформацією. Окупанти вчергове обстріляли Гуляйполе. В результаті обстрілу ворожий снаряд влучив в загальноосвітню школу. Будівля фактично зруйнована. Саме у цій школі мешканці ховалися від обстрілів. На щастя, постраждалих немає. Під час обстрілу російськими терористами села Новоселівка Пологівського району, снаряд влучив у житловий будинок, внаслідок чого 10-річний хлопчик отримав тяжкі поранення. За його життя борються лікарі. В Мелітополі та Бердянську окремі посібники окупантів серед керівників місцевих закладів освіти, наслідуючи терористичні методи залякують батьків та учнів, погрожуючи їм виключенням, а педагогів схиляють до співпраці Слід зазначити, що такі факти не є численними, так як більшість освітян написали заяви на звільнення через небажання працювати на окупантів. Але, як бачимо, є ганебні виключення. У Дніпрорудному росіяни наслідуючи терористичні методи почали встановлювати свою незаконну місцеву владу. Окупанти зайняли приміщення міської ради та відділення поліції. Російські окупанти продовжують чинити військові злочини та викрадати людей. Встановлено, що у березні 2022 року окупанти РФ, перебуваючи на території смт. Кам’янське, Пологівського району, незаконно позбавили волі місцевого жителя. (порушено кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України). В смт. Кам’янка, Пологівського району, російські терористи незаконно позбавили волі місцевого жителя, 1971 року народження та під погрозою застосування насильства в умовах військового стану, заволоділи грошовими коштами у сумі 40 000 доларів США та автомобілем«Nissan X-trail», які належали останньому. (порушено кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України). м. Бердянськ, окупанти незаконно проникли в приміщення комунальної установи «Бердянський геріатричний пансіонат» та викрали директора установи. Надійшла інформація, що 11.04.2022 у після обідній час військові РФ, у центральній частині м. Бердянськ, орки затримали інспектора з реагування патрульної поліції Бердянського РВП, старшого лейтенанта поліції, якого вивезли у невідомому напрямку, до сьогодні його місцезнаходження невідомо. Російські «дикуни» продовжують займатися мародерством. в м. Пологи, російські злочинці незаконно заволоділи двома автобусами «ПАЗ», які знаходилися на території приватного двору. В Мелітопольському районі, с. Олександрівка, військові РФ з території двору, незаконно заволоділи автомобілем «Рено Кенго». Військовослужбовці Сил оборони продовжують виконують завдання з відсічі та стримування російської агресії, надають адекватну відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку. Протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності, наших воїнів знищено: ▫️ особового складу/ 7 осіб, 5 поранено; ▫️ бойових броньованих машин/ знищено 2 од; Разом з цим, стало відомо, що в Мелітополі в період з 20.03 по 12.04.2022 під час нічних патрулювань в місті «невідомими людьми» було ліквідовано 70 окупантів рф, в тому числі й «кадирівців». Причина смерті «заблукалих» – ножові та вогнепальні поранення. Є дані, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя. в Енергодарі російські окупаційні війська готують черговий фейк. Із задіянням російських пропагандистів, вони планують зробити сюжет про начебто виявлений схрон з великою кількістю вибухівки та боєприпасів. І піднести це планують так, нібито вказаний схрон був обладнаний диверсійною групою ЗСУ. Черговий пропагандистський вкид направлено на дискредитацію Збройних сил України у медіапросторі. Підрозділи бригади територіальної оборони продовжують виконувати поставлені завдання, ведуть оборонні дії завдаючи втрат противнику. Підрозділи ДСНС проводять ліквідацію наслідків в місцях де були проведені артилерійські обстріли, очищують місцевість від мін та вибухових предметів. Вчора співробітники ДСНС за допомогою спецавтомобілів відбуксували через ґрунтовий переїзд в селі Кам’янське Василівського району 3 гуманітарні колони (21 автобус), які через негоду не змогли продовжувати рух. м. Запоріжжя продовжує жити в прифронтових умовах. Продовжують стабільно працювати комунальні служби, підприємства критичної інфраструктури. Тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються населені пункти: Бердянського району, Мелітопольського району, Василівського району, Пологівського району (окрім м. Оріхів та м. Гуляйполе). Відсутній мобільний зв’язок операторів «Водафон» та «Київстар» в м. Пологи, м. Токмак, м. Гуляйполе, м. Кам’янка-Дніпровська та смт. Веселе. Продовжується направлення гуманітарних вантажів на окуповані території області. Військова адміністрація збирає списки потреб та згідно з ними відправляє гуманітарні вантажі, щоб забезпечити жителів усіх районів необхідним. До Запоріжжя прибуло 30 вимушених переселенців, які були евакуйовані з Гуляйпільської територіальної громади. Люди отримали необхідну допомогу в обласному центрі. Шановні мешканці Запорізької області та м. Запоріжжя! Українські військовослужбовці продовжують мужньо та майстерно стримувати навалу агресора, завдаючи йому втрат в живій силі та техніці щодня. Ворог розуміючи що на суші успіху в нього немає, переходить до терористичних дій, з метою посіяння страху, роз’єднати та знищити наш бойовий дух. Ми українці, ми на своїй землі, землі наших славних предків та землі наших дітей! Зберігаємо спокій! Готуємо місто Запоріжжя та область до оборони та знищення окупантів. Разом переможемо!